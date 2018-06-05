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كندة علوش تعلن توقفها عن متابعة مسلسل "طايع" لهذا السبب!

كندة علوش تعلن توقفها عن متابعة مسلسل "طايع" لهذا السبب!
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