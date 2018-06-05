كندة علوش

قررت كندة علوش مقاطعة مسلسل "طايع" الذي يلعب بطولته زوجها عمرو يوسف، معلنة توقفها عن دعمه والدفاع عنه مع اقتراب الحلقات الأخيرة من العمل.

فقد نشرت صبا مبارك بطلة العمل عبر "ستوري انستغرام" صورة من حديثها مع كندة علوش والتي أعلنت بشكل واضح أنها ستتوقف عن متابعة العمل، حيث قالت في رسائلها للنجمة الأردنية: "أنا تعبت من هالمسلسل.. أعصابي تلفت.. رح اتركو وكمل شوف ربع رومي".

وشهدت أحدث حلقات مسلسل "طايع" مقتل شقيقه فواز، ووقتها علقت النجمة السورية عبر تويتر بقولها: "الله يسامحكوا.. انا مش مسامحة".. كما أنها دافعت عن المسلسل عندما كتب أحد متابعيها تغريدة بأن المسلسل ليس جيداً، حيث ردت: "ماتتفرجش محدش ضربك على إيدك".

وكانت كندة علوش قد وجهت أيضًا رسالة لفريق عمل المسلسل حيث نشرت تغريدة مطولة قالت فيها: "عمرو سلامة محمد وشيرين وخالد دياب أحمد حافظ مش هوفيكم حقكم لو قعدت اسقف من هنا لبكرة مجهود جبار ونتيجة مشرفة..بعيد عن الأداء الرائع لعمرو وصبا وعمرو عبد الجليل وداش وعلي قاسم ومحمود حافظ وكل نجوم العمل.. والكلام ده بقمة الموضوعية ومن غير ماتقولولي مين يشهد للعروسة.. طايع"

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