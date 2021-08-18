كندة علوش تحذف تغريدة عن طالبان.. وصدمة من ردود أفعال المتابعين!

شاركت الفنانة السورية كندة علوش تغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تطرَّقت من خلالها للحديث عن التطورات الأخيرة التي شهدتها أفغانستان وسيطرة طالبان عليها بعد خروج القوات الأمريكية من أراضيها.

وانهالت التعليقات المؤيدة لطالبان والدفاع عنها؛ ما دفع كندة علوش لحذف تغريدتها، وبررَّت الأمر بتغريدة جديدة، جاء فيها: "مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لأني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان".

مبارح كتبت تويتة عن أفغانستان وحذفتها لاني انصدمت من الردود ومن كم الناس الي بتشجع طالبان👇

{اما اخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما ابشع السياسية وما ابشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة

كيف ممكن نخلص من هالكوابيس} — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 16, 2021

وأرفقت تغريدتها بالكلام الذي حذفته سابقًا، وجاء فيه: "أما أخبار #أفغانستان وسيطرة #طالبان على السلطة فهي الأسوأ من نوعها أسوأ من الحرائق والزلازل والأوبئة.. ما أبشع السياسية وما أبشع كل من يستغل الدين ليصل للسلطة كيف ممكن نخلص من هالكوابيس".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع، فرأى البعض أنها تناقض نفسها بدعمها المعارضة السورية بينما تعارض ما يجري في أفغانستان، وكتب: "اللي بتدعميهم في إدلب بسورية عم يوزعوا حلويات ويكبروا بالمساجد احتفالا بسيطرة طالبان على افغانستان، لا تناقضي نفسك بتدعمي جبهة النصرة والمعارضة المتشددة بسورية وبتعارضيها بافغانستان كيف زابطة معك؟".

اللي بتدعميهم في إدلب بسورية عم يوزعوا حلويات ويكبروا بالمساجد احتفالا بسيطرة طالبان على افغانستان،

لا تناقضي نفسك بتدعمي جبهة النصرة والمعارضة المتشددة بسورية وبتعارضيها بافغانستان كيف زابطة معك؟؟!!! — Aref Alkrez🇸🇾 (@Arefkrez) August 16, 2021

وعلَّق آخر منتقدًا: "ياكنده انتي بعيده عن الدين عشان كده مش فاهمه حاجه ومش عجبك ان الاسلام هو اللي يحكم انتي عايشه ف عالم الفن اللي هو حرام وفلوسكم واكلكم من حرام انتي طبعا هتقولي عليا اني شيوعي. الموضوع موضوع فكر واستفت قلبك ان افتاكا.. الدين هو السياسه كان عمر ابن الخطاب يحكم بالدين".

ياكنده انتي بعيده عن الدين عشان كده مش فاهمه حاجه ومش عجبك ان الاسلام هو اللي يحكم انتي عايشه ف عالم الفن اللي هو حرام وفلوسكم واكلكم من حرام انتي طبعا هتقولي عليا اني شيوعي. الموضوع موضوع فكر واستفت قلبك ان افتاكا.. الدين هو السياسه كان عمر ابن الخطاب يحكم بالدين — ahmed✌mohamed (@ahmedmo65592853) August 16, 2021

وكتب أحد المغردين: "اعتقد انت لو اتكلمتي في الفن والرقص والاغاني هيكون افضل من الدين والسياسة بس لو مصممة تتكلمي في الحاجات دي ممكن تنتقد الاوضاع في بلدك سوريا او بلدك التاني مصر ولا صعب عليك الموضوع دا".

وعلَّقت أخرى مدافعة: "مش معنى انو هي فنانة يعني ما تتلكم الا بالفن هي انسانة من حقها تتلكم بشو ما بدها .. ومابحقلك تقول هي بشو تتكلم هي حرة موافق ... بس انت خليك في حالك".