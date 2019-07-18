كوين إليزابيث 2 تستضيف حفلاً خاصّاً بالفرق الشبابيّة

سيكون عشّاق الفرق الشبابيّة على موعدٍ مع حفل مُميّز هذا الصيف إذ يستضيف مسرح "ثياتر باي كيو إي 2"، الذي يتّسع لـ 515 شخصاً، حفل "عودة فرق الشباب" على متن سفينة "كوين إليزابيث 2".

استمتع بأروع الأغاني التي اشتهرت في التسعينيات وأوائل العام 2000، حيث سيقوم أربعة فنّانين موهوبين بتقديم أشهر الألحان لفرق مشهورة مثل "وان دايركشن"، و"تيك ذات"، و"ويستلايف" (والتي تقدّم حفلاً حياً في دبي)، و"ذا وانتد"، و"بويزون"، وغيرها.

تُقام الفعاليّة من 28 إلى 29 أغسطس، مع تجربة عشاء مُميّزة في 30 أغسطس. تبدأ أسعار التذاكر من 180 درهم.

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