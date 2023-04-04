كيفانش تاتليتوغ يتحوّل الى شيف.. ويحضّر الطعام لطاقم عمل "العائلة"

كشف النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" عن موهبة أخرى لديه الى جانب التمثيل وهي موهبة الطهي، حيث أنه نشر خلال وقت سابق مقطع فيديو له وهو يقوم بصنع تارت التفاح.

كيفانش تاتليتوغ يقوم بالطهي لطاقم عمل مسلسل "العائلة"

كشفت مصادر إعلامية مطلعة بأن المسلسل التركي "العائلة" والذي لاقى نجاحًا كبيرًا منذ عرضه يسيطر عليه أجواء المحبة والأجوا العائلية في كواليسه بين طاقم العمل.

وحرص النجم التركي تاتلينوغ على زيادة الألفة بين طاقم العمل، حيث بدأ بصنع الطعام لكافة الطاقم، لا سيما بعد تلقيه العديد من دروس الطهي في وقت سابق.

أنباء عن مشاكل بين كيفانش تاتليتوغ وزوجته بسبب مشاهده الرومانسية في العائلة

وياتي هذا الخبر بعد ان انتشرت العديد من الشائعات بان زوجة النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ" قامت بافتعال مشكلة كبيرة معه بعد مشهد القبلة الرومانسسية التي جمعته مع النجمة "سيريناي سيركايا".

وأكّد المصدر بان زوجة كيفانش أكّدت بانه لو تكرر مشاهد القبل الرومانسية في المسلسل فإنها ستطلب الطلاق منه، إلا أن الفنان التركي وبعد تداول هذه الأخبار بكثرة خرج عن صمته وقرر نفي جميع الأنباء مؤكدًا انه لا أساس لها من الصحة وأن الأمور تسير بشكل جيد.

ويحقق مسلسل العائلة نجاحًا كبيرًا ويحظى باهتمام الجمهور وإشادات واسعة، خاصة النجم التركي كيفانش الذي يجسد دور رجل المافيا أصلان الذي يلتقي بالطبيبة النفسية ديفلين ويبدأ معها قصة حب.