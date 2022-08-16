كيف تصرف محمد عبده بعد وقوع مصور حفلته على المسرح؟ .. فيديو

أحيا فنان العرب النجم السعودي محمد عبده حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الضباب لندن مؤخرًا، وقدم فنان العرب عدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكبير بشكل واسع

موقف طريف على المسرح وردة فعل مميزة من محمد عبده

وخلال غناء الفنان السعودي على المسرح، وفي ظل حرص المصور على التقاط كافة حركات محمد عبده وتوثيقها، تعرض المصور لموقف محرج حيث تعثر على المسرح ووقع

من جانبه وبردة فعل سريعة وراقية قام فنان العرب بالتصفيق للمصور بعد وقوفه مجددًا، وهو التصرف الذي أثنى عليه عدد كبير من الجمهور

وتفاعل الجمهور مع تصرف عبده واصفينه بـ "الراقي"، فيما وصف البعض ردة فعله بالعفوية والطريفة.

يُشار إلى أن تذاكر حفل محمد عبده في العاصمة البريطانية لندن والتي اقيمت في فندق جروفنر هاوس كانت قد نفذت بعد يومين فقط من طرحها، ليقرر القائمين على الحفل زيادة عدد التذاكر لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من جمهوره للتواجد في الحفل

وكان فنان العرب قد أحيا في 23 يوليو الماضي حفل غنائي كبير في دار الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس، وقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز اغانيه ليكون اول فنان عربي يغني في دار الأوبرا الفرنسية

ودفع الاقبال الكبير على شراء التذاكر في باريس القائمين على الحفل لاقامة حفل ثانٍ، نفذت تذاكره ايضًا بشكل سريع مما يدل على الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها فنان العرب