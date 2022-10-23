كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها بإصدار لعبة خاصة بها

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعيد ميلادها الـ 42 وسط عائلتها وأصدقائها، ومن المقرر أن تقيم المزيد من الاحتفالات في عطلة نهاية الأسبوع بهذه المناسبة.

كيم كارداشيان تُصدر لعبة خاصة بها احتفالًا بعيد ميلادها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع انها قامت بإصدار لعبة جديدة أون لاين خاصة بها وذلك احتفالاً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع رابط اللعبة الخاصة بها والتي تحمل اسم Kim Kardashian: Hollywood عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث أن اللعبة تعتمد بالكامل على شخصية كيم، وأسلوب حياتها وستايلها الخاص.

كما نشرت مقطع فيديو شرحت فيه عن اللعبة وكيفية الدخول اليها وطريقة اللعب، وعلقت على الفيديو: "أحب أن احتفل معكم بهذه اللعبة الخاصة بي وأنا متحمسة جدًا لهذه التجربة معكم".

وتابعت كيم: "حان الوقت الآن من أجل ارتداء اطلالاتي المفضّلة كما يمكنكم تلوين شعركم على طريقتي ومتشوّقة من أجل الاحتفال معكم"، كما أكّدت بانها ستقوم بتقديم هدية خاصة لكل شخص يلعب بهذه اللعبة.

كيم كارداشيان وحياتها الخاصة

يشار بان نجمة تلفزيون الواقع تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة بعد انفصالها عن النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" بالاضافة الى تصريحات زوجها السابق مغني الراب "كانيه ويست" الجريئة، ومهاجمته لها بين فترة واخرى.

ولم يتوقف كانيه ويست عن مهاجمة كيم كارداشيان وأفراد عائلتها خاصة والدتها كريس جينر، حيث أكد أن تسريب الشريط الجنسي الخاص بابنتها كيم كانت بموافقتها.