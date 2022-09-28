  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. كيم كارداشيان تتعرّض للسخريّة بسبب صعوبة المشي بفستانها الضيق.. فيديو صادم

كيم كارداشيان تتعرّض للسخريّة بسبب صعوبة المشي بفستانها الضيق.. فيديو صادم

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:13
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

حضرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عرض ازياء العلامة التجارية الشهيرة دولتش آند غابانا وذلك في مدينة ميلانو الإيطالية، وهذه المرة كمنسقة خاصة بالعلامة التجارية الشهيرة.

اقرأ ايضاًكانيه ويست مدمن أفلام إباحية وكيم كارداشيان تكشف عن موهبتها الغريبة.. ماذا عن أطفالهما؟كانيه ويست مدمن أفلام إباحية وكيم كارداشيان تكشف عن موهبتها الغريبة.. ماذا عن أطفالهما؟

كيم كارداشيان تتعرّض للسخرية بسبب فستانها

وظهرت كيم كارداشيان في عرض الأزياء وهي ترتدي فستان ضيق جدًا لامع وطويل باللون الفضي البراق، والمثير للجدل في الأمر ان الفستان كان ضيق لدرجة لم تتمكن كيم بسببه من صعود الدرج او التحرك بسهولة.

واضطرت نجمة تلفزيون الواقع للسير بالفستان الضيّق بطريقة مضحكة جداً كأنها تجرّ نفسها  وبمساعدة بعض الأشخاص، لأنها لم تستطيع فتح قدمها للمشي، كما أجبرها على القفز عند الصعود للدرج مما جعلها تبدو مضحكة جدًا.

وتداول المتابعون مقطع الفيديو المضحك لكيم كارداشيان والذي عرّضها لسخرية كبيرة بسبب عدم مقدرتها على المشي وصعود الدرج اطلاقاً بسبب عدم وجود أي شق في الفستان يساعدها على ذلك.

اقرأ ايضاًكانيه ويست مدمن أفلام إباحية وكيم كارداشيان تكشف عن موهبتها الغريبة.. ماذا عن أطفالهما؟راي جاي يهاجم كيم كارداشيان وكريس جينر.. "صورنا فيديوهات جنسية بإشراف والدتها"

إطلالات كيم كارداشيان الغريبة

ولم تكن هذه المرة الاولى التي تتعرّض فيها كيم كارداشيان للسخرية والانتقادات بسبب اطلالاتها فقد تعرّضت للهجوم عندما ارتدت فستان مارلين مونرو خلال حفل الميت غالا في هذا العام حيث كان الفستان ضيّق كثيراً لدرجة أنها كانت لا تستطيع الجلوس فيه وتمزّق قليلاً من الخلف.

كما ظهرت نجمة تلفزيون الواقع بإطلالة أخرى تشبه اطلالة بات وومن حيث ارتدت من رأسها إلى اسفل قدمها ملابس سوداء ضيّقة حتى أنها غطّت وجهها بالقناع.

كلمات دالة:كيم كارداشيانأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرإطلالات المشاهيرآل كارداشيان

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...