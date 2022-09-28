كيم كارداشيان تتعرّض للسخريّة بسبب صعوبة المشي بفستانها الضيق.. فيديو صادم

حضرت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عرض ازياء العلامة التجارية الشهيرة دولتش آند غابانا وذلك في مدينة ميلانو الإيطالية، وهذه المرة كمنسقة خاصة بالعلامة التجارية الشهيرة.

كيم كارداشيان تتعرّض للسخرية بسبب فستانها

وظهرت كيم كارداشيان في عرض الأزياء وهي ترتدي فستان ضيق جدًا لامع وطويل باللون الفضي البراق، والمثير للجدل في الأمر ان الفستان كان ضيق لدرجة لم تتمكن كيم بسببه من صعود الدرج او التحرك بسهولة.

واضطرت نجمة تلفزيون الواقع للسير بالفستان الضيّق بطريقة مضحكة جداً كأنها تجرّ نفسها وبمساعدة بعض الأشخاص، لأنها لم تستطيع فتح قدمها للمشي، كما أجبرها على القفز عند الصعود للدرج مما جعلها تبدو مضحكة جدًا.

وتداول المتابعون مقطع الفيديو المضحك لكيم كارداشيان والذي عرّضها لسخرية كبيرة بسبب عدم مقدرتها على المشي وصعود الدرج اطلاقاً بسبب عدم وجود أي شق في الفستان يساعدها على ذلك.

إطلالات كيم كارداشيان الغريبة

ولم تكن هذه المرة الاولى التي تتعرّض فيها كيم كارداشيان للسخرية والانتقادات بسبب اطلالاتها فقد تعرّضت للهجوم عندما ارتدت فستان مارلين مونرو خلال حفل الميت غالا في هذا العام حيث كان الفستان ضيّق كثيراً لدرجة أنها كانت لا تستطيع الجلوس فيه وتمزّق قليلاً من الخلف.

كما ظهرت نجمة تلفزيون الواقع بإطلالة أخرى تشبه اطلالة بات وومن حيث ارتدت من رأسها إلى اسفل قدمها ملابس سوداء ضيّقة حتى أنها غطّت وجهها بالقناع.