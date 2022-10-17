منزل كيم كارداشيان يتعرض للاقتحام من رجل مجهول.. إليك التفاصيل

تعرّض منزل نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" لحادثة اقتحام من قبل رجل مجهول يوم السبت الماضي وذلك في مدينة لوس انجلوس الأمريكية.

تفاصيل اقتحام منزل نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان

كشفت العديد من المصادر العالمية عن قيام، شخص مجهول باقتحام مدخل السور المتواجد حول قصر نجمة تلفزيون الواقع، وأضافت هذه المصادر ان هذا الشخص كان على بعد خطوات قليلة من باب القصر الداخلي للنجمة الشهيرة قبل أن يتمكن الحرّاس من الإمساك به والقبض عليه.

وتم رصد الرجل المجهول وهو يتجوّل بالقرب من السور من قبل كاميرات المراقبة التي صورته، هذا وخاض هذا الرجل المجهول معركة مع الحرّاس عند محاولة القاء القبض عليه.

ووجّهت له تهمة الاعتداء على ممتلكات الغير واقتحام منزل ومحاولة السرقة من قبل الشرطة.

الظهور الاول لـ كيم بعد حادثة الاقتحام

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع وهي تستمتع بنزهة قصيرة مع طفلتها سانت في مدينة لوس انجلوس الأمريكية وذلك بعد حادثة الاقتحام الأخيرة.

وبدت كيم كارداشيان هادئة ومستمتعة بالاجواء، وبإطلالة كاجوال، مرتدية جمبسوت رياضي باللون الأسود، وفوقه جاكيت رياضي باللون الأزرق مع نظارات شمس، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا، ولم تدلي باي تفاصيل حول حادثة الاعتداء من قبل الرجل المجهول.

تعرّض كيم كارداشيان للسرقة في باريس

خلال عام 2016 وأثناء تواجد نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" وزوجها السابق المغني "كانيه ويست" في العاصمة الفرنسية باريس، قامت عصابة بالسطو المسلّح على كيم وكانيه وسرقة جميع مجوهراتها واموالها تحت تهديد السلاح.

وسرق منهما اكثر من 10 ملايين دولار خلال تواجدهما في الفندق، حيث تم القاء القبض على بعض من أفراد العصابة.