الكشف عن ردة فعل كيم كارداشيان على علاقة بيت ديفيدسون وإميلي راتاجكوسكي

رصدت كاميرات الباباراتزي خلال الأسبوع الماضي النجم الكوميدي الشهير "بيت ديفيدسون" رفقة عارضة الأزياء الشهيرة "إميلي راتاجكوسكي" حيث تم الكشف عن علاقة رومانسية تجمع بينهما بعد انفصاله عن كيم كارداشيان.

ردّة فعل كيم كارداشيان اتجاه علاقة بيت ديفيدسون واميلي رااجكوسكي

كشفت مصادر قريبة من من نجمة تلفزيون الواقع بأنها لا تشعر باي شيء تجاه خبر علاقة بيت ديفيدسون واميلي راتاجكوسكي.

ولم يسبب لها الخبر أي مشاعر سلبية أو أذى بالنسبة لها بل تعاملت مع الموضوع بكل نضج، حيث أن نجمة تلفزيون الواقع تعرف بان الأمور العاطفية بينها وبين بيت ديفيدسون قد انتهت كلياً.

كما اكّدت المصادر بان "كيم كارداشيان" دائمًا ما تتمنى أن يعيش الجميع بطريقة أفضل وأن يكونوا سعداء دوماً أينما كانوا ومع الأشخاص الذين يختارونهم.

وتركّز نجمة تلفزيون في الوقت الحالي على أبنائها الأربعة حيث تقوم بالاعتناء بهم وتربيتهم لوحدها بعد أن انفصلت عن الغني الشهير "كانيه ويست".

علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

خلال العام الماضي كشفت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن علاقتها الرومانسية بالنجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" وذلك بعد أن التقوا للمرة الأولى خلال برنامجه الكوميدي SNL.

وبالرغم من أن كيم كادراشيان كانت قد أعلنت انفصالها التام عن المغني وزوجها "كانيه ويست" في نفس الوقت الا انها دخلت بعلاقتها مع بيت ديفيدسون بسرعة.

وتعرّض الثنائي لمضايقات عديدة من قبل كانيه ويست وبقيا على علاقة ما يقارب التسة أشهر ثم انفصلا بعد ذلك بحجة ان الثنائي مشغول بجدول أعمالهما ولا يمكنهما الالتقاء.