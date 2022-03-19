لأول مرة: عمرو دياب و محمد حماقي يغنيان معا في هذا الموعد

يجتمع لأول مرة النجمين عمرو دياب و محمد حماقي ، في حفل غنائي واحد في يقام في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض المقام برعاية الهيئة للعامة للترفيه، يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر مارس/آذار الجاري، وسيقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما المحببة لدى جمهوره الكبير في الوطن العربي.

و يعد الحفل الذى يجمع بين النجمين هو الختامي لموسم الرياض والذي استمر على مدار الشهور الماضية .

وكان عمرو دياب قد قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف من محبيه وصعد على المسرح وقد غنى عددا من أغانيه الشهيرة . أما محمد حماقي فقد أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني.