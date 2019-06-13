"لايف هابنز" في "إف إن ديزاينز"

منشور 13 حزيران / يونيو 2019 - 09:20
"لايف هابنز" في "إف إن ديزاينز"
"لايف هابنز" في "إف إن ديزاينز"

يحتفي "إف إن ديزاين"، الاستوديو الخاص بالفنون والتصاميم المتنوعة في السركال أفنيو، بالذكرى العاشرة على تأسيسه من خلال معرض "لايف هابنز". يستوحي المعرض فكرته من عام التسامح، وهي مبادرة تدعو إلى التسامح والتنوع في عام 2019، ويتناول موضوع الأخلاق، والتعايش وغيرها. يمكن لجميع عشاق الفن استكشاف الأعمال التي يقدّمها الفنانون المقيمون في الإمارات. المعرض من تقييم الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، ويستمر حتى 8 سبتمبر.

التاريخ 08 مايو - 08 سبتمبر 2019
الفئة فنّون , تجارب
الموقع "إف إن ديزاينز"، السركال أفنيو
الهاتف +971 4 379 0490
رسم الدخول الفعالية مجانيّة
الدخول 10 صباحاً - 6 مساءً
الموقع الإلكتروني http://alserkalavenue.ae/en/event/life-happens.php

 

Via SyndiGate.info


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