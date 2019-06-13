"لايف هابنز" في "إف إن ديزاينز"

يحتفي "إف إن ديزاين"، الاستوديو الخاص بالفنون والتصاميم المتنوعة في السركال أفنيو، بالذكرى العاشرة على تأسيسه من خلال معرض "لايف هابنز". يستوحي المعرض فكرته من عام التسامح، وهي مبادرة تدعو إلى التسامح والتنوع في عام 2019، ويتناول موضوع الأخلاق، والتعايش وغيرها. يمكن لجميع عشاق الفن استكشاف الأعمال التي يقدّمها الفنانون المقيمون في الإمارات. المعرض من تقييم الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، ويستمر حتى 8 سبتمبر.
|التاريخ
|08 مايو - 08 سبتمبر 2019
|الفئة
|فنّون , تجارب
|الموقع
|"إف إن ديزاينز"، السركال أفنيو
|الهاتف
|+971 4 379 0490
|رسم الدخول
|الفعالية مجانيّة
|الدخول
|10 صباحاً - 6 مساءً
|الموقع الإلكتروني
|http://alserkalavenue.ae/en/event/life-happens.php
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