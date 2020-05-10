حمو بيكا تعرض لإصابة قوية من مقلب رامز جلال!

الفنان الشعبي حمو بيكا كان ضيف حلقة الليلة من برنامج رامز جلال للمقالب والذي يحمل عنوان "رامز مجنون رسمي".

منذ اللحظة الأولى أبدى حمو رد فعل مضحك عندما رأى رامز جلال على المسرح أثارت ضحك الجمهور وإستغرابه..حمو الذي أبدى خوفاً واضحاً من الأفاعي صرخ قائلاً "تعابين لأ لأ" بطريقة مضحكة.

في ختام الحلقة، سقط حمو في الفخ الأخير بطريقة مضحكة إلا أنه من الواضح أن ذراعه تعرضت لإصابة بالغة وعلى الرغم من الألم الذي كان واضحاً على وجهه إلا أنه أنهى الحلقة وهو مبتسم برفقة رامز جلال.

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