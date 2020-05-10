فستان روجينا من حفل زفافها ورقص أحمد السقا فوق الطاولة..فيديو من الأرشيف!

تداول رواد السوشال ميديا بشكل واسع فيديو من حفل زفاف روجينا وأشرف زكي يعود لما يقارب الـ 28 عاماً.

ما لفت الأنظار كان فستان روجينا الذي كان تريند أو موضة فترة التسعينات، إذ ظهرت بفستان أبيض مع أكتاف باللون الأحمر.

وشمل الحضور الكثير من الوجوه المعروفة من بينهم "محمد هنيدي، مدحت صالح، طلعت زكريا، سمير غانم، محمد منير، وحيد سيف، كامل أبو ريا" وغيرهم، أما السقا فقد لفت إنتباه الجمهور برقصه على الطاولة بطريقة مضحكة.

يذكر أن روجينا لها إبنتين من زوجها أشرف وهما "مايا ومريم"، وقد طاردتهما شائعات الطلاق طوال فترة علاقتهما اما تعارفهما فقد بدأ بعد أن أبدى أشرف والذي كان أستاذها في المعهد اعتمام خاص بها لتطور العلاقة تدريجياً بعد ذلك وتتكلل بالزواج.

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