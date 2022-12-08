لحظة سقوط ثراء جبيل من الطابق الثاني.. وفيديو يوثق المشهد المخيف

صدمت الفنانة المصري ثراء جبيل متابعيها بجرأتها وشجاعتها أثناء أدائها أحد المشاهد الخطرة في مسلسلها "آخر دور".

سقوط ثراء جبيل من الطابق الثاني

وشاركت ثراء جبيل متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لكواليس العمل، والذي تظهر فيه بالبداية تتجهز لأداء المشهد الخطر، حيث يقوم أحد المسؤولين عن معدات الأمان بتثبيت أحزمة القفز الملتفة حولها، ثم تظهر بعدها على شرفة المنزل على ارتفاع طابق الثاني ملتصقة بإحدى العمدة في محاولة منها للمرور للشباك النافذة الثاني، وبشكل مفاجئ تسقط أرضًا على فرشة منتفخة للحماية.

وأرفقت جبيل الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "كواليس مشهد قفزة سلمى عز الدين في مسلسل آخردور يعرض الآن على شاهد VIP".

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على جرأة وشجاعة جبيل، وكيفية أدائها المشهد دون الاعتماد على الدوبلير يحل مكانها لأداء المشهد الخطر، فعلَّقت إحداهن: "والله العظيم برافو عليكي بجد انك تجازفي و تقرري تعمليها انتي ديه شجاعه و اخلاص حقيقي شابوه يا بنتي".

أحداث مسلسل "آخر دور"

وتدور أحداث المسلسل، الذي من المقرر عرضه على منضة "شاهد VIP" حول سيدة تدعى "روان" يجري تبرأتها من تهمة قتل زوجها "كريم"، إلَّا أن أمنياتها في استكمال حياتها بطريقة طبيعية لم يكن إحدى خياراتها، بعدما تعرضت للابتزاز من إحدى الأشخاص المجهولين، الذي هددها بأن تلقى مصير خادمتها "زينب"، التي ارتكب جريمة قتلها، في حال لم تسلمه هاتف "سلمى" التي أقدمت على الانتحار.

وتبدأ "روان" العمل على حل اللغز، وتبدأ شكوكها تدور حول جارها "عزرز"، بعدما وجدت فردة من حذاء "سلمى" في منزله.

والمسلسل مكوَّن من 12 حلقة، وهو من بطولة: دينا الشربيني، وأحمد خالد صالح، ونهى عابدين، ومها نصّار، وإبراهيم السمان، ومريم الخشت، وثراء جبي، بالإضافة إلى النجمين رياض الخولي، وميمي جمال.

وأشرف على تأليف العمل وسام صبري وإخراجه حسين المنباوي.