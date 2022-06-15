  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. لطيفة التونسية تشوق متابعيها لجديدها بهذه الإطلالة الرقيقة

لطيفة التونسية تشوق متابعيها لجديدها بهذه الإطلالة الرقيقة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 15 حزيران / يونيو 2022 - 03:33
لطيفة التونسية
لطيفة التونسية

خطفت المطربة التونسية لطيفة، أنظار متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، فى أحدث جلسة تصوير لها.
وظهرت لطيفة بإطلالة مميزة وهي ترتدي بلوزة ملونة وبنطال من الجينز، وحذاء أسود صيفي، وتركت شعرها البني منسدلا واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

اقرأ ايضاًلطيفة التونسية تطرح لطيفة التونسية تطرح "الأستاذ"

و من خلال هذا الظهور شوّقت الفنانة ​متابعيها لأعمالها الفنية الجديدة، اذ علقت على صورها قائلة : (انا متحمسة جدا للجديد ان شاء الله يعجبكم ويسعدكم زي ما انا مبسوطة بيه . اجتهدت وعملت اغاني وكليبات بكل الحب والاحاسيس الحلوة بافكار مختلفة ومتنوعة .. Stay tuned ).

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...