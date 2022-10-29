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لطيفة التونسية تطرح أحدث أغنياتها (من بلدي)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 29 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:48
لطيفة التونسية
لطيفة التونسية

طرحت شركة (روتانا) أحدث أغاني الفنانة لطيفة و التي تحمل اسم (من بلدي)، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

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الأغنية  كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح. وتقول بعض كلماتها : (من بلدي بوصل سلماتي، لحبيبي اللي وهبته حياتي، وعشاني أتغرب والغربة، بسببها اتقلبت حساباتي).

كما وانتهت لطيفة مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة إهداء منها للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بقطر 2022 وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر، وتستعد لطرحها قبل بدء كأس العالم بأيام، إذ صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي خلال الأيام الماضية، واستغرق تصوير الأغنية 3 أيام متواصلة.

 

كلمات دالة:لطيفة التونسية

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