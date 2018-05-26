لطيفة التونسية تشن هجوما على فلة الجزائرية

أثارت الفنانة التونسية لطيفة حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها ببرنامج (شيخ الحارة)، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية (القاهرة والناس)، لتتصدر محرك البحث (جوجل)، بعد تعليقاتها المثيرة خلال الحلقة التي أدلت بها أمس بتصريحاتها، لاسيما عن الفنانة فلة الجزائرية، والموسيقار حلمي بكر.

وخلال الحلقة، كشفت لطيفة، عن سر انتقاد الموسيقار حلمي بكر، الدائم لها، إذ علقت قائلة: (زعل إني أخدت منه أغاني ومنزلتهاش؛ لأني لم أقتنع بها، ولم تلِق على صوتي، وأنا هنا اهتميت بنجاحي).

وأضافت لطيفة أن حلمي بكر فنان كبير وله تاريخ كبير، وأنها تحب أعماله، متابعة: ( و شكرًا إنك قلت إن الألبوم الجديد عجبك).

وكذبت لطيفة، حديث حلمي بكر في أحد البرامج، حيث قال إن الفنان عبدالوهاب محمد طلب منه عمل أغنية لها، ويذهبوا لها إلى منزلها لإعطائها الأغنية، قائلة: (حلمي بكر بيقول كلام كتير غير حقيقي، وعمره ما جاني البيت، وإللي بيقوله ده عيب).

وشنت لطيفة هجوما على الفنانة فلة الجزائرية، إذ سخرت منها قائلة: (كل الناس أنجح منها، ولم تقدم شيئا)، مؤكدة خلال حلقتها أنها لا تعرفها معرفة شخصية، حسب موقع صدى البلد.

وتابعت لطيفة: (فلة مسكينة وبتصعب عليا)، لافتة إلى أن فلة طلبت أن تتصور معها بعد هجومها عليها ووافقت.

وأشادت لطيفة، بالفنانة أحلام قائلة: (من أعز الناس وأغلى الناس في حياتي، ولها معزة خاصة جدًا عندي)، مشيرة إلى أنها تنتقد أحلام في وجهها، ولا تغضب منها، لأن لها معزة خاصة لديها.

وأضافت لطيفة أن أحلام لها خصوصية وشخصية خاصة، وأنها تتمنى أن تسمع لها أغنية مصرية، وأغنية تونسية، متابعة: (أنا بموت فيها لأنها طبيعية).