لطيفة تدعم المنتخبات العربية في كأس العالم بأغنية (مربوحة)

أطلقت الفنانة لطيفة التونسية أغنيتها المنتظرة التي تدعم من خلالها المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022 و التي تحمل عنوان (مربوحة) على موقع (يوتيوب) على طريقة الفيديو كليب، وقد اختارت لطيفة أن تغني لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب.

أغنية (مربوحة) من كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيني، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية.

وقد لاقت الأغنية رواج كبير واشادات واسعة فور طرحها، إذ حققت في الساعة الأولى فقط ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، وتواصل أغنية (مربوحة) حصد المشاهدات قبل بدء عرضها على عدد من القنوات والإذاعات العربية خلال الساعات القليلة القادمة.