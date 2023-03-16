لقاء الخميسي عروسة بالأبيض في عيد ميلادها

البوابة-شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورا جديدة من جلسة تصوير خصعت لها احتفالاً بعيد ميلادها الذى يتزامن مع اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس/آذار.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق ابيض اللون، مع مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، نالت اعجاب متابعيها و قالت: (حتى الملكة ترفع إصبع قدمها ، لكن المرأة الحكيمة تراقب الطريق..شكرًا لك يا الله على كل بركاتك لي ولعائلتي وعلى كل القوة التي تمنحها لي كل يوم .. أحبك).

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل (إجازة مفتوحة) من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، وكريم أبو زيد، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.