لقاء سويدان تعتزل الفن و القرار (ليس انفعاليا!)

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن اعتزالها الغناء والتمثيل، مؤكدة أنه ليس قرارا انفعاليا، حسب موقع مصراوي.

وكتبت لقاء، عبر حسابها على (فيسبوك): (بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغييرات اللي بتحصل حوالينا قررت ما أفضلش متأرحجة ما بين مبادئي وما أومن به، وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي، ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته).

وأضافت: (لذا قررت أن اترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، قرارا لا رجعة فيه بإذن الله، ملحوظة أنا لا عندي اكتئاب ولا يأس وده مش قرار انفعالي، أنا سعية بقدرتي على اتخاذ القرار ده).

يذكر أن آخر أعمال سويدان هو مسلسل (البيت الكبير2)، مع الفنانة لوسي وأحمد بدير.