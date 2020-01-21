للمرة الأولى..محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" مع مطربة (فيديو)

طرح الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" وذلك عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" إذْ تعاون فيه للمرة الأولى مع مطربة شابة هي يسرا الجندي.

ولم يظهر محمد رمضان في الكليب بشكله الذي اعتاد عليه الجمهور في كليباته المصورة ولكنه استخدم تقنية "الرسوم المتحركة" من خلال الجرافيك فيما أوضحت الكلمات رسالته التي يريد توجيهها حيث يريد التأكيد على أنه الشاب الذي تسعى الفتيات للارتباط به.

ودخل الفنان محمد رمضان بتلك الأغنية مرحلة جديدة في مجاله الغنائي إذْ يعكف في العام الجاري على التعاون مع مطربين شباب يعملون على أغاني تحمل لونا قريب الشبه من أعماله الغنائية كما يعكف على العمل مع مطربي المهرجانات.

والمطربة يسرا الجندي هي مغنية وكاتبة أغاني محترفة استطاعت أن تنال شهرة في السنوات الأربع الأخيرة بعدما طرحت مشروعها الغنائي "طاخ"، بالتعاون مع الموسيقي وعازف الجيتار عز شهوان حيث طرحا أغاني: "مفتاح البيت، كول مي زيكو، شفتك مرة".

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها محمد رمضان مع مغني آخر في عمل غنائي له حيث قدم "ديو" غنائي مع المطرب المغربي سعد لمجرد، بعنوان "انساي" تم تصويره على طريقة الفيديو كليب ولاقى نجاحًا كبيرًا من حيث نسب المشاهدة حيث وصل إلى 200 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

يُذكر أن أغنية "كازانوفا" هي الثانية للفنان محمد رمضان في عام 2020 بعد بعد أغنيته "رايحين نسهر".

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