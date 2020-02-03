حقيقة وفاة الفنانة منال سلامة خلال أدائها مناسك العمرة

انتشرت خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة المصرية منال سلامة أثناء تأديتها لمناسك العمرة، وتصدر اسمها قوائم ومحركات البحث على غوغل، حيث كان الخبر بمثابة صدمة للعديد خاصة وأنها لا زالت صغيرة في السن وموتها مبكرًا سيكون محزنًا للجميع.

ولكن، تبيّن أن الخبر مجرّد إشاعة لا صحة لها، وذلك بنفي مباشر من الفنانة منال سلامة شخصيًا، والتي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليه مع ابتسامة عريضة وقالت: "أنا سعيدة بخبر موتي لأني شوفت أصحابي اللي بيحبوني وسمعت صوتهم لأنهم كلهم كلموني والتلفون ما بطلشي رن..كل سنة وأنتم طيبين أنا عايشة أهو أُرزق وشكرا على حبكم ليا".

من جهته علق نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي على هذه الشائعة التي انتشرت حول الفنانة منال سلامة، وقال لموقع اليوم السابع أن انتشار خبر وفاة الفنانة المصرية مجرد إشاعة سخيفة.

والجدير ذكره أن منال سلامة فنانة مصرية بدأت عملها في المجال الفني في 1985 وشاركت في مسرحية "الزير سالم"، من ثم عملت في التلفزيون ومن أشهر أعمالها "ضمير أبلة حكمت" مع الفنانة فاتن حمامة، و"لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف، و"أوبرا عايدة".

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