حادث مؤسف..ضحك ومزاح ينتهي بمقتل نجل مذيعة مصرية شهيرة!

خبر مفجع حل على مذيعة قناة النهار مروة ميمي، وذلك بعد أن تلقت خبر مقتل ابنها ذو الـ15 عامًا برصاص أحد أصدقائه، والمؤسف في القصة أن الحادثة وقعت خلال مزاح الأصدقاء بين بعضهم وراح ضحيتها شاب لم يرى من حياته إلّا القليل.

وبحسب التقارير الصحفية، انتهت وصلة مزاح لمدة 20 دقيقة بين 6 أصدقاء بمصرع ابن المذيعة مروة ميمي داخل أحد المنازل بالعاصمة المصرية، وكشفت التحقيقات أن المرحوم كريم كان بصحبة أصدقائه وخلال لعبهم لعبة الحظ، أخرج أحدهم مسدس (الطاحونة) وبدأ الجميع يتبادل الأدوار في اللعبة لتخرج طلقة بالخطأ وتصيب رأس الضحية من مسافة أقل من نصف متر وبالتالي فارق الحياة على الفور.

وعلى الصعيد ذاته، تحفظت الشرطة على المتهمين والذين هم أصدقاء المرحوم وسيتم التحقيق معهم، وأيضًا تم التحفظ على سلاح الجريمة، وتسلمت مروة ميمي جثة ابنها وتم دفنه عصر السبت.

وكتبت "ميمي" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها.. توفي إلى رحمة الله.. كريم ابني نور عيني في حادث أليم"، متابعة: "هجبلك حقك يا ابني على الأذى اللي شوفته من أصحاب الغدر.. يا رب قويني على فراقك يا بني".

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