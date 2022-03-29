ماغي بو غصن والتي ستكون بطلة مسلسل "للموت" في رمضان 2022، وهي ممثلة ومغنية لبنانية تتميز بالأناقة الجاذبية خاصة مع اختيارها لصيحات الموضة التي تليق ببشرتها الحنطاوية.

حافظت ماغي خلال السنوات الأخيرة على أسلوبها المميز في المكياج البارز والجذاب مع تسريحات الشعر المتنوعة بلمسات عصرية، وأطلت بالعديد من التسريحات بالشعر الطويل الكيرلي خاصة خلال دورها في مسلسل "للموت" بينما كانت قد عودت عليها الجمهور سابقا بقصات الشعر الكاري القصير بمختلف الموديلات بين المنسدل الناعم او الكيرلي مع التموجات الجذابة إلى جانب تطبيق تسريحات بموديلات الشعر المرفوع بأسلوب ناعم وفخم.

أروع إطلالات ماغي بو غصن بطلة مسلسل "للموت" في رمضان 2022:

مسلسل للموت

تطل الفنانتين "ماغي بو غصن ودانييلا رحمة" على جمهورهما من خلال الجزء الثاني من مسلسل للموت الذي نال نجاحاً كبيراً في الموسم الرمضاني 2021.

مسلس للموت من إخراج فيليب أسمر، وتأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، وإنتاج إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان، والعمل بطولة النجوم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، خالد القيش، وسام صباغ، كارول عبود، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، رندا كعدي، ريان حركة وغيرهم.

ماغي بو غصن

ماغي بو غصن ولدت في 18 سبتمبر 1975 وهي ممثلة ومغنية لبنانية، ماغي بو غصن تعتبر مثالاً للمرأة الناجحة بقدرتها على تخطي الكثير من الصعاب والمشاق حتَى وصلت إلى حلمها، وشاركت في الكثير من الأعمال الفنيَة على الصعيد المحلي والعربي، وتمكنَت من إثبات موهبتها في التمثيل على الصعيدين التراجيدي والكوميدي،كانت انطلاقتها من خلال مشاركتها مع الفنان الكويتي داوود حسين، في عام 1998 شاركت معه في البرنامج الرمضاني "داوود في هوليوود".

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