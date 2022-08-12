لماذا أزعجت أحدث إطلالات ليليا الأطرش زوجة باسم ياخور؟!

قامت احدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمة بأخبار المشاهير، بنشر صورة للممثلة السورية ليليا الاطرش، ارفقتها بالتعليق التالي: (الفنانة ليليا الأطرش بأحدث إطلالة لها من حلب بس ليش ركبها هيك).



هذا التعليق، اثار غضب رنا الحريري، زوجة الممثل السوري باسم ياخور، اذ عمدت الى ترك تعليق على الصورة، هاجمت فيه صاحب الصورة قائلة: (شفت صفحتكم بالصدفة واستغربت سؤال الأدمن يلي يبدو ماعنده ركب، لهيك حابة أشرحله انو ركبها هيك لأنها بشر وكل البشر عندهم ركب ومفاصل بتختلف ألوانها وأشكالها بإختلاف الناس، ولأنها ما استخدمت الفوتوشوب لتعدل هالصورة وتحمي حالها من المتنمرين).



هذا و لاقي تعليق رنا الحريري تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بوقوفها الى جانب صديقتها والدفاع عنها.

وفنيا، تشارك الفنانة السورية ليليا الأطرش في عمل اجتماعي معاصر يحمل اسم (الكرزون) من تأليف وحوار مروان قاووق و رنيم عودة، ومن إخراج رشاد كوكش.

ويضم (الكرزون) نخبة من نجوم الدراما السورية منهم، وفاء موصلي، عبير شمس الدين، أسامه الروماني، علي كريم، ليث المفتي، و رشا رستم.