إياد نصار أصلع وبكرش.. والجمهور يشبهونه بتوم كروز!

صدم الفنان الأردني إياد نصار متابعيه بتغيُّر شكله كليًا من رجل وسيم بملامح حادة وشعر كثيف، إلى رجل أصلع وبكرش متدلٍ أمامه، إذ لم يستطع متابعوه التعرف عليه بعد التغييرات الجذرية.

إياد نصار بإطلالة صادمة

شاركت الماكيير السينمائي أحمد مصطفى صورة لإياد نصار من دوره في فيلم "المطاريد"، الذي سيعرض بتاريخ الثاني من نوفمبر المقبل، حيث اعتمد في هذه الإطلالة باروكة ليظهر أصلع الرأس كما ارتدى بدلة مرفقة بكرش كبير.

تشابه بين إياد نصار وتوم كروز

وشبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكل إياد بهذا الدور بشخصية "ليس غروسمان" التي قدمها الفنان الأمريكي توم كروز في فيلم Tropic Thunder، التي ظهر فيها بشعر خفيف مائل إلى الصلع وبكرش متدلي وشعر كثيف بمنطقة الصدر.

أبطال فيلم المطاريد

الفيلم من بطولة كل من: أحمد حاتم، وإياد نصّار، وتارا عماد، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي، وحسن مالك،و طه الدسوقي، ومصطفى غريب، ومحمد مولى ومحمود السيسي، وهو من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين والمخرج ياسر سامي.

أحداث فيلم المطاريد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والضحك حول شاب يدعى "صلاح" يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

موعد عرض فيلم المطاريد

ومن المقرر عرض فيلم "المطاريد" يوم 2 نوفمبر في دور العرض السينمائي.

