لماذا قامت الرقابة في الكويت بحذف مشهد للفنانة سعاد عبدالله في مسلسل "أنا عندي نص"؟

شغل موضوع قيام الرقابة في الكويت بحذف مشهد خاص بالفنانة سعاد عبدالله في مسلسل "أنا عندي نص" حيزًا كبيرًا خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنه لا يوجد أي شيء غريب في مشهد زيارة الفنانة لوالدتها في المقبرة ولم يكن هناك أي ضرورة لفعل ذلك.

لكن من جهة أخرى، جاء الرد من وزارة الإعلام لتوضيح الأسباب وراء الحذف، وكتبوا في بيان رسمي: " تم حذف مقطعين من مقبرتين من مسلسل ( انا عندي نص ) والتي تمس حرمة المقابر، حرصاً من وزارة الاعلام على مراعاة العادات المتوارثة والأعراف المرعية المستوحاة من ديننا الحنيف وعدم الخوض فيما يمكن أن تثيره بعض المشاهد من مفاهيم خاطئة ، فقد تم حذف المشاهد المتعلقة بأحكام الجنائز والمقابر والتي رأى الرقيب بأنها لا تؤثر على مضمون العمل وسياقه الفني".

مسلسل "أنا عندي نص" من بطولة الفنانة سعاد عبدالله، وسليمان الياسين وهدى الخطيب وشجون الهاجري وبدرية طلبة، وتدور أحداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي، من خلال قصة امرأة تبحث عن حقوقها في المجتمع سواء المدنية أو الشخصية.

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