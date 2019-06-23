لماذا يجب عليك أن لا تفوت مهرجان "إنسومنيا" للألعاب؟

يُعد مهرجان "إنسومنيا" للألعاب المكان الأمثل لقضاء أوقات رائعة خلال شهر أكتوبر في دبي. يصل ماراثون الألعاب البريطاني الأطول، والذي يحتفل بعامه العشرين، إلى ميدان في دبي في نسخته الـ66، مع العديد من النشاطات والألعاب المميّزة.

تتضمّن نسخة هذا العام ألعاباً قديمة مثل "ماريو" و"ذا ليجند أوف زيلدا"، بالإضافة إلى ألعاب الواقع الافتراضي الحديثة. شارك في بطولة لعبة "كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 3" وغيرها من من الألعاب لربح جوائز نقدية، أو شارك في مسابقات ألعاب مثل "فورتنايت" و"أوفرووتش".

تتضمن الفعالية أيضاً حفلات LAN وسباقات "الدرون"، بالإضافة إلى "كوسبلاي ماسكيريد"، التي ينتظرها عشّاق مهرجان "إنسومنيا". تنكّر بشخصيتك المفضّلة للحصول على فرصة الفوز بجوائز قيّمة، في هذه الفعالية المليئة بالإبداع.

وخلال مهرجان "إنسومنيا" ستتمكن أيضاً من لقاء بعض المشاهير والمؤثرين على "يوتيوب" و"تويتش"، كما يتيح لك المهرجان أيضاً تسوّق أحدث الإصدارات، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا، والاستمتاع بالموسيقى الحية. لا تفوّت هذه الاحتفالية المميّزة التي تُقام من 17 إلى 19 أكتوبر.

تتوافر التذاكر اليومية وتذاكر عُطل نهاية الأسبوع للأفراد والعائلات المؤلفة من أربعة أشخاص، احصل على تذكرتك من خلال جدول فعاليات دبي.

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