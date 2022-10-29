لن تصدق كيف بدت هيفاء وهبي في الرياض: (الحقيقة بلا فوتوشوب!)

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلا غنائيا أمس الجمعة ضمن حفلات موسم الرياض. وظهرت النجمة مع المدير التنفيذي لشركة روتانا، سالم الهندي. وكشف ظهور هيفاء وهبي عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه رواد السوشيال ميديا الذين علقوا:( هى دي الحقيقة من غير فوتوشوب، مين يصدق أنه هذا تعبير أيقونة الجمال؟)، وعلق آخر: (كانت جميلة، لعبت بوجهها عمليات تجميل)، واستنكر آخر في تعليق ساخر:( كنت حاسس أنهم مش هيجيبوا هيفاء الأصلية) و غيرها.

وأعادت هيفاء، نشر فيديو يرصد رحلتها وظهورها داخل الطائرة حتى وصولها للرياض، عبر حسابها على (تويتر)، وعلقت: (الرياض منورة بأهلها.. مبسوطة بوجودي بينكم).