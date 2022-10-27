هيفاء وهبي في موقف مضحك لحظة وصولها الرياض.. وتعلق "الحمد الله على سلامتي"

وصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى أراضي المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، استعدادًا لإقامة حفلها الغنائي في الرياض يوم غد الموافق 28 سبتمبر.

هيفاء وهبي تصل الرياض

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لـ هيفاء وهبي يوثِّق لحظة تعثرها أرضًا أثناء توجهها إلى السيارة التي كانت بانتظارها أمام مطار الرياض الدولي، إلَّا أن رد فعلها أثار ضحك متابعيها،حيث أطلَّقت ضحكة رفيعة مضحكة ووقفت موجِّهة كلامها لمن حولها، قائلة : "الحمد الله على سلامتي".

تعثر هيفاء وهبي لحظة وصولها للرياض 😂❤️pic.twitter.com/7EKE2zazDY — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 27, 2022

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، فكتبت إحداهن: "ياعمري عليها يارب م جاها شي في تاليسكا ولا فيها"، وأضافت أخرى: "ياحياتي جعله في رابح صقر ولافيك".

واختارت هيفاء لإطلالتها بيجاما ساتان رمادية، نسَّقتها مع توب بيج بشيالات سباغيتي، في حين انتعلت حذاء أسود ذي كعب عالٍ باللونين الأسود والبيج، وحملت حقيبة يد رمادية.

وأسدلت الفنانة خصلات شعرها الأسود الطويل وراء ظهرها، واعتمدت مكياج ملفت لإبراز ملامجها.

ووثقت هيفاء كرم ضيافة المطار الذين قدموا لها فنجان قهوى سعودي وتمر.







نانسي عجرم وإليسا في موسم الرياض

الجدير بالإشارة إليه أن هيفاء ستقيم حفلها الغنائي إلى جانب مواطنتها إليسا، حيث نشرت شركة روتانا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" البوستر الإعلاني للحفل الغنائي المقرر إقامته بتاريخ 28 أكتوبر المقبل في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وكتبت: ""مسرح واحد يجمع ملكة الإحساس إليسا والنجمه الجاهيرية هيفا وهبي لأول مرة في حفل فوق الخيال وإللي ما يصير بموسم الرياض يصير قريباً بنعلن عن موعد طرح التذاكر".

كما نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، تغريدة يعلن من خلالها الأخبار السارة عبر حسابه على "تويتر"، وكتب: "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض".