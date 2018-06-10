خطوبة ابنة أحمد زاهر لنجل الفنانة لوسي ، حقيقة أم إشاعة؟ (فيديو)

لوسي برفقة ابنها فتحي

حلت الفنانة لوسي ضيفة على برنامج "عقارب الساعة" الذي يتم عرضه على شاشة النهار، حيث كشفت الكثير من الأسرار حول بدايتها وعلاقتها بأسرتها، وكذلك تحدثت عما قيل بشأن تقدم ابنها الوحيد فتحي لخطبة إحدى بنات الفنان أحمد زاهر.

وحسمت لوسي الجدل الكثير حول هذا الأمر قائلة أن الموضوع حينما تحدث عنه أشرف عبد الباقي كان في إطار المزاح، ولم يكن حقيقيًا، وتابعت أن علاقتها بعائلة أحمد زاهر بأنها علاقة صداقة ومحبة.

لوسي متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن وحيد هو فتحي وهو في المرحلة الجامعية، حيث يدرس بالولايات المتحدة الأمريكية حاليا، كما أنه يحمل الجنسية الأمريكية كذلك.

الفنانة لوسي خلال حلقتها قالت أنها بكت بكاء شديد وقت وفاة والدتها نظرًا لفضلها الكبير عل شخصيتها التي هي عليها حاليا، وتابعت أن والدتها كانت في البداية معترضة على احترافها الرقص وحبستها في المنزل.

يذكر أن لوسي شاركت خلال الحلقة في مقلب إنساني، حيث تقمصت شخصية امرأة لديها حروق بوجهها لتكتشف رد فعل الجمهور العادي معها.

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