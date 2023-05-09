"لونه كحل العين".. هدى حسين تحارب العنصري في "ملح وسمرة" (فيديو)

تمكن مسلسل ملح وسمرة للفنانة الكويتية هدى حسين من لفت الأنظار منذ بداية عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك بسبب تناوله عدد من القضايا الحساسة التي وصفها الجمهور بالجريئة.

مسلسل ملح وسمرة يتناول العنصرية بشكل جريء

تناول المسلسل الكويتي الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية العديد من القضايا الجريئة من بينها هوس السيدات بعمليات التجميل، بالإضافة إلى التأثير السلبي للسوشال ميديا على الأشخاص.

وفي إحدى الحلقات تناول العمل بشكل صادم "العنصرية" من خلال مشهد تتحدث به إحدى النجمات عن رفض أخرى لابن الفنانة هدى حسين بسبب "لون بشرته"، وتثور هند على هذه الفتاة وتوبخهها ثم تصف لو بشرة ابنها بـ "كحل العين"

واعتبر الجمهور أن المشهد جريء من حيث تطرقه للعنصرية بشكل مباشر وتناوله هذه القضية الحساسة.

وأثنى عدد كبير من الجمهور على أداء الفنانة الكويتية هدى حسين، والمشهد القوي الذي قدمته، فيما حظي العمل بشكل عام باشادات واسعة.

وأشاد الجمهور بالقضايا الاجتماعية التي يناقشها العمل مثل الطلاق، التنمر، الحسد، الحياة الزوجية وتعامل بعد الأزواج مع المشاكل التي تواجههم من خلال قصة سيدة خمسينية تدعى هند وتعمل ممرضة وعائلتها وما تواجهه من أحداث وكيف تنقلب حياتها بعد التقائها بالمحامية إخلاص.

مشهد صادم وجريء من مسلسل هدى حسين ملح وسمرة ..

المسلسل يتطرق للتمييز العنصري ضد السمر كأول مسلسل من نوعه يطرح هذه القضيه الحساسه.

تم اسقاط المشاهد بشكل ذكي و مميز لتوصيل الفكره بشكل واضح.

للاسف العنصريه موجوده سواء كنا جزء منها او لم نكن.

براڤو هدى حسين براڤووو@hudahussain_8 pic.twitter.com/Cc9qIZbXqV — محَمد (@Mohammadmvc) May 7, 2023

أبطال مسلسل ملح وسمرة: