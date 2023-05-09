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"لونه كحل العين".. هدى حسين تحارب العنصري في "ملح وسمرة" (فيديو)

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 07:33
هدى حسين

تمكن مسلسل ملح وسمرة للفنانة الكويتية هدى حسين من لفت الأنظار منذ بداية عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، وذلك بسبب تناوله عدد من القضايا الحساسة التي وصفها الجمهور بالجريئة.

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مسلسل ملح وسمرة يتناول العنصرية بشكل جريء

تناول المسلسل الكويتي الذي يحظى بنسب مشاهدة عالية العديد من القضايا الجريئة من بينها هوس السيدات بعمليات التجميل، بالإضافة إلى التأثير السلبي للسوشال ميديا على الأشخاص.

وفي إحدى الحلقات تناول العمل بشكل صادم "العنصرية" من خلال مشهد تتحدث به إحدى النجمات عن رفض أخرى لابن الفنانة هدى حسين بسبب "لون بشرته"، وتثور هند على هذه الفتاة وتوبخهها ثم تصف لو بشرة ابنها بـ "كحل العين" 

واعتبر الجمهور أن المشهد جريء من حيث تطرقه للعنصرية بشكل مباشر وتناوله هذه القضية الحساسة.

وأثنى عدد كبير من الجمهور على أداء الفنانة الكويتية هدى حسين، والمشهد القوي الذي قدمته، فيما حظي العمل بشكل عام باشادات واسعة.

وأشاد الجمهور بالقضايا الاجتماعية  التي يناقشها العمل مثل الطلاق، التنمر، الحسد، الحياة الزوجية وتعامل بعد الأزواج مع المشاكل التي تواجههم من خلال قصة سيدة خمسينية  تدعى هند وتعمل ممرضة وعائلتها وما تواجهه من أحداث وكيف تنقلب حياتها بعد التقائها بالمحامية إخلاص.

أبطال مسلسل ملح وسمرة:

  • هدى حسين
  • جمال الردهان
  • سحر حسين
  • فاطمة الصفي
  • عبدالله الطراروة
  • مشاري المجيبل
  • نوف السلطان
  • عبدالله البلوشي
  • سعاد الحسيني
  • فرح المهدي
  • منيرة محمد
  • عبدالله سويد
كلمات دالة:هدى حسينملح وسمرة

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