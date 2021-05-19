بطلة مسلسل أمينة حاف ليالي دهراب وشقيقاتها..والجمهور "لا تعملي تجميل مثلهم"!!

على الرغم من إنتهاء المسلسل الكويتي أمينة حاف، ما تزال الممثلة ليالي دهراب متصدرة لحديث رواد السوشال ميديا بعد النجاح الساحق الذي حققته بدور "منيرة".

مع إرتفاع أسهم الممثلة تم تداول صُور لشقيقاتها "أسرار وأبرار" وبدأت المقارنات حول الأجمل بينهن وكان من بين التعليقات المُلفتة "لا تعملي تجميل مثلهم"..إذ أن البعض أكد أن شقيقات الممثلة خضعن للتجميل وخاصةً الأنف والشفاه، فيما علق البعض الآخر أن شقيقاتها لم يخضعن لأي عملية تجميلية.

نبذة عن ليالي دهراب

حاصلة على شهادة الثانوية العامة فقط، بدأت أول خطوة تمثيلية لها عام 2018 خلال مسلسل محطة إنتظار بدور فرح، مع محمد المنصور وباسمة حمادة، وكانت شخصية «منيرة» في مسلسل أمينة حاف هي نقطة التحول في حياتها الفنية، حيث حققت النجاح والشهرة الكبيرة فيها، وكان دور ليالي يتمثل بالمرأة المُهملة لمنزلها وزوجها ولا يهمها أي شيء ولا تهاب أن تدخل أي مشاجرة أو خلاف بطريقة هجومية. من خلال دورها في العمل تمكنت ليالي من تحقيق نجاح كبير بثنائية جمعتها بالممثل أحمد النجار والذي أدى دور زوجها بثاني تجربة من بعد مسلسل "جُمان".

مسلسل أمينة حاف

مسلسل خليجي كويتي يشهد أحداث درامية اجتماعية بشكل عام مع وجود جانب من الكوميديا حيث يتناول فكرة تعدد الزوجات في الخليج. و تؤدي الممثلة الهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها امينة ويكون لديها مشاكل كبيرة في حياتها تجعلها تتغير حياتها وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاثة برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.

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