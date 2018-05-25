لماذا قررت إليسا تأجيل طرح البومها الجديد؟

قررت الفنانة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد بسبب كأس العالم المقرر إقامته في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكان من المقرر أن تطرح إليسا ألبومها في عيد الفطر ولكنها اتخذت قرار تأجيل بسبب انشغال الجمهور العربي بالمونديال خاصة أن هناك عددا من الفرق العربية تأهلت لكأس العالم مثل مصر والمغرب، حسب موقع صدى البلد.

وتعاونت إليسا في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، رامي جمال، نادر عبد الله ووليد سعيد.