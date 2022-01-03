ليلة من الطرب تنتظر عشاق محمد عبده في ليلة المعازيم.. احفظ التاريخ!

سيحييِّ النجم السعودي محمد عبده ليلة استثنائية ضمن فعاليات موسم الرياض بتاريخ 14 يناير القادم.

ونشر الموقع الرسمي لموسم الرياض بوستر دعائي للحفل عبر موقع "إنستغرام" يظهر فيه كولاج لصور المطرب الكبير بمراحل عمرية مختلفة، وكنب: "الحظ ليلتها كريم لكل من يكون ضمن المعازيم.. ليلة استثنائية مع فنان العرب محمد عبده ومع جمهوره.. فيها نعيش معنى الطرب في بوليفارد رياض سيتي.. موعدنا 14 يناير في ليلة المعازيم".

وسيحتفى بـ"فنان العرب" باعتباره جامع الصدى الفني طوال مسيرته الممتدة على طول 50 عامًا، فله مكانة في الوجدان السعودي وتقدير كبير، قأغنيه التي يصل عددها إلى 850 أغنية تجمع بين النغمة الوطنية والأغاني العاطفية الغزلي.

يذكر أن الحفل سُيقام على مسرح الفنان محمد عبده، وسيشرف على تنظيمه شركة روتانا.

سبب تسمية الحدث بليلة المعازيم

وسميت الليلة بـ "ليلة المعازيم" نسبة إلى أغنية محمد عبده الخالدة التي تحمل ذات الاسم، التي هي من كتابة فائق عبدالجليل وألحان عدنان خوج.

كلمات أغنية المعازيم

يوم اقبلت .. صوت لها جرحي القديم

يوم اقبلت .. طرنا لها انا وشوقي والنسيم

وعيونها ..

عين المحتني وشهقت

وعين حضنت عيني وبكت

الحظ الليله كريم .. محبوبتي معزومه من ضمن المعازيم

في زحمة الناس صعبه حالتي

فجأه اختلف لوني وضاعت خطوتي ..

مثلي وقفت تلمس جروحي وحيرتي

بعيده وقفت وانا بعيد بلهفتي ..

ماحد عرف اللي حصل

وماحد لمس مثل الامل ..

كل ابتسامه مهاجره جات رجعت لشفتي

وكل الدروب الضايعه مني تنادي خطوتي

ويارحلة الغربه.. وداعا رحلتي

ويافرحتي

الحظ الليله كريم .. محبوبتي معزومه من ضمن المعازيم

ياعيون الكون غضي بالنظر

اتركينا اثتين عين تحكي لعين

اتركينا الشوق ماخلى حذر

بلا خوف بنلتقي .. وبلا حيرة بنلتقي

بالتقي بعيونها .. وعيونها احلى وطن .. وكل الامان

كل ابتسامه مهاجره جات رجعت لشفتي

وكل الدروب الضايعه مني تنادي خطوتي

ويارحلة الغربه .. وداعا رحلتي

ويافرحتي

الحظ الليله كريم .. محبوبتي معزومه من بين المعازيم