ليلى علوي تتعرض لموقف محرج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. وتخطف الأنظار بتوقيع زهير مراد

تعرَّضت الفنانة المصرية ليلى علوي لموجة من السخرية والانتقاد لدى تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

صعدت ليلى علوي خشبة المسرح للإعراب عن سعادتها وفخرها بالتكريم الذي حصلت عليه من القائمين عن الدورة الأولى للمهرجان ووجهت رسالة شكر لهم، إلَّا أنها على ما يبدو أخطأت في اسم المهرجان ليخونها التعبير فبدل أن تقول "البحر الأحمر السينمائي" قالت "البحر الأحمر المتوسط السينمائي" غير مدركة أن المتوسط ترتبط باسم "البحر الأبيض المتوسط".

وفي كلمتها التي ألقتها على خسبة المسرح في حفل الافتاح، قالت علوي: "سعيدة لوجودي في مهرجان البحر الأحمر المتوسط السينمائي، أشكركم على تكريمي في الدورة الأولى للمهرجان وسعيدة لوجودي في مدينة جدة وفي المملكة العربية السعودية".

وتابعت خطابها: ""لقد شهدنا التحول الكبير في المملكة والذي أصبح نقلة نوعية فكل يوم تبنى قاعات سينما حيث كان الجمهور السعودي منتظرا لهذه اللحظة العظيمة والاهتمام بالسينما وهناك قيادة محبة للفن والثقافة، ومن هنا أعلن دعمي للمهرجان والسينما السعودية وشبابها الواعد والذي سوف يصبح له دور في المستقبل".

وأشادت علوي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقالت: "شكرا الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان وما حققاه من نهضة لا يمكن إغفالها، على كل المستويات ولا سيما الثقافية".



إطلالة ليلى علوي في مهرجان الأحمر السينمائي



وخطفت علوي الأنظار بإطلالة بيضاء من توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، حيث ارتدت فستانًا أبيض ضيق متصل بأكمام مفتوحة وأكتاف مدببة، وما زاده جمالًا التطريزات الذهبية الأنيقة ناحية الجزء الأيسر من الصدر.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر كلاسيكية أنيقة، ومكياج من درجات النود وأحمر شفاه باللون الأحمر.