ليلى علوي تتلقى مكالمة فيديو مفاجئة من ابنها في التبني.. وتكشف عن مواصفات زوجته المستقبلية

فاجأ نجل الفنانة المصرية ليلى علوي بالتبني، خالد، إياها بمداخلة فيديو على الهواء مباشرة، خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة".

ابن ليلى علوي بالتبني يفاجئها على الهواء

في البداية هنأ خالد والدته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمها "شوغر دادي"، الذي عرض في السينمات، واصفًا إياها بـ"شوغر مامي، وقال: ألف مبروك ويا رب كل نجاح وكل فيلم أحلى من اللي قبله، وإحنا مع بعض إن شاء الله في كل حاجة، وأتمنى لك كل الخير يا أمي".

وتحدث خالد عن القواعد التي تضعها والدته في المنزل، لافتًا إلى أنها متلزمة جدًا وتحترم البيت، كما أنها تلتزم بالمواعيد للغاية.

وأوضح خالد أن أجمل ما في والدته علوي حبها وطيبتها وقلبها الأبيض، ومن أكثر الأمور الصعبة عليه هي إغضابها وجعلها تحزن.

ولفت إلى أنهم لا يستطيعون التعامل معها في حال لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، وقال: "من غير 8 ساعات نوم وكوباية القهوة، كلنا ننزل من البيت أحسن".

ليلى علوي: تربية الأولاد أصعب من البنات

من جانبها، كشفت علوي أن تربية الأولاد أصعب من البنات، فرغم أنها لم تنجب ابنة إلَّا أنها عاشت الأمومة وشاركت في تربية ابنة شقيقتها لمياء، وقالت: "أنا مربية بنات أختى لمياء وهى فى ذات الوقت اعتبرها إبنتى وتربية الأولاد أصعب من الفتيات لأنهم مع الكبر وتقدم العمر بيكون مرحلة أصعب ودائما يرافقه إحساس أنه يرفض تقديم ملحوظات عليه وأن تقال بشكل مش لطيف ولازم إحنا كأباء وأمهات نحافظ على هذا عشان دول رجالتنا اللى هيشيلوا مسؤولية وهيفتحوا بيوت."

ليلى علوي تكشف مواصفات زوجة ابنها المستقبلية

وسألت لميس الحديدي الفنانة حول المواصفات التي تريدها بزوجة ابنها المستقبلية، لتجيب: " "مش بحط شروط بس لازم تكون " سوية " وبنت ناس متربى فى بيت محترم وفى حال ذلك وكانت موجودة بالمواصفات دى هبقى حما صعبة بس على خالد مش عليها هبقى حماة صعبة عليه هو لو جابلى حد كويس واختار كويس هبقى صعبة عليه".

وأكَّد علوي أن خالد مهم في حياتها، قائلة: "خالد كل حياتى وتفكيرى فيه أكتر من تفكيرى فى الشغل، وبفكر فيه معظم ساعات اليوم أكثر من الشغل وأكثر مايقلقنى أنى دائما نفسي يكون مطمن ومرتاح وحساه لسه مش مطمن وأنا نفسي يبقى مرتاح لان أيام الجيل الحالى أصعب من أيامنا".

