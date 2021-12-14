ليلى علوي تثير الجدل بعد أدائها لمناسك العمرة

أدت النجمة الكبيرة ليلى علوى، مناسك العمرة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ليلى عبر خاصية (ستوري) حسابها على موقع (إنستغرام)، لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام، وهي تدعي وتناجىي الله بكل خشوع، مرتدية الحجاب وملابس الإحرام السوداء.

هذا وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير ومعها العديد من التعليقات حول مدى صحة وخطأ ما قامت به الفنانة في الفيديو من عرض للحظات خاصة للعبادة بين الفنانة و خالقها.

من ناحية أخرى، قتم تكريم الفنانة ليلى علوي، مؤخرًا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، عن مجمل أعمالها الفنية.