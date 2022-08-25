ليليا الأطرش تبكي بسبب والدها.. وتنفي زواجها عرفيًا

تطرَّقت الفنانة السورية ليليا الأطرش للحديث عن جوانب مختلفة عن حياتها الشخصية والمهنية، وأجابت عن بعض التساؤلات المنتشرة بشأن زواجها ودخلها المادي، وغيرها من الأمور.

حلَّت ليليا الأطرش ضيفةً في برنامج "إنسان" مع الإعلامي عطية عوض، وأشارت إلى أنها تفضل عدم الظهور إعلاميًا، لاسيما أنها تشارك جوانب مختلفة من حياتها ويومياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حينما ترى أن هناك شيء توَّد تقديمه والحديث عنه ستظهر فيه.

ليليا الأطرش والجانب العاطفي

نفت ليليا الفكرة المرسخة في عقول الآخرين حول حرصها على الارتباط بالأغنياء ممن يمتلكون الثروات، لافتةً إلى أن كل من واعدتهم ليسوا بالأغنياء وأصحاب الأموال، فكل ما يهمها هو العقل وطريقة تفكيرهم وذكائهم، فهذا ما يجذبها إليهم.

أضافت أنها تفضل الزواج بصديق شهدها في جميع حالاتها، فهي ترى أن الصداقة بإمكانها تأسيس الحب، أما الحبيب لا يمكنه أن يصبح صديق، مُضيفةً أنها تتمنى أن تُحَب لا أن تُحِب.

أما عن زواجها سرًا أو عرفيًا، أجاب: "أنا ليليا الأطرش، فيي شي ناقص ومو زابط .. ليش بدي أقبل على حالي أعمل هيك الشغلة.. لو بدي أتزوج بتزوج علنًا وبكون فخورة بالشخص يلي معي.. وإزا هو مو فخور فيِّ بلاه".

ليليا الأطرش تبكي بسبب والدها

ذرفت ليليا الدموع حين استذكار موقف جمعها بوالدها، حيث زارها في موقع تصوير إحدى أعمالها بعد غياب سنتين، واحتضنها قائلًا "الله يلعن أبو الغربة.. حليانة"، وجاء رد فعلها بمغادرة الغرفة دون أن توجِّه له كلمة، فقد شعرت أنه بحاجتهم واشتاق لتواجدهم معه.

ليليا الأطرش عن شخصية "لطفية" في "باب الحارة"

حين سؤالها عما إذا ترى أن الشخصية التي قدمتها في مسلسل "باب الحارة" كنقمة على مسيرتها الفنية، أكَّدت أنها تجدها نعمة لا نقمة، فالجميع يتذكر دورها وأدائها المتقن لشخصية "لطفية" في الأجزاء السبعة الأولى من العمل، حتى أن الناس حينما يرونها يدعونها بـ"لطفية" وليس باسمها.

ليليا الأطرش والأدوار الشريرة

لفتت ليليا أن الأدوار الشخصية تناسبها أكثر من الأدوار الأخرى، كما أن المشاهدن تترسخ في ذاكرتهم الشخصيات الشريرة واللئيمة على عكس أدوار الخير، فقد قدَّمت شخصية "لطفية" في "باب الحارة"، وشخصية "دانا" في مسلسل "أشواك ناعمة".

وأوضحت أن من يقابلها للمرة الأولى، يأخذ انطباع أولي أنها شخصية لئيمة وقوية، لكن حين معاملتها يغيرون فكرتهم بالكامل، مُشيرةً إلى أنها تسمع كثيرًا كلمة "آسف".

ليليا الأطرش ودخلها المادي

غضبت ليليا الأطرش حين سؤالها "من أين لك هذا"، مشددة أنه لا يحق لأحدهم السؤال عن هذا الموضوع لاسيما أنها فنانة، ومن عائلة معروفة، بالإضافة إلى عملها منذ سن صغيرة.

وردَّت على من يثيرون الشائعات حول أن هناك شخص ينفق عليها، كما وجهت رسالة لم يحاول تشويه سمعتها وتحديدًا من الوسط الفني، مؤكدةً أن كل شخص يرى الآخر بعين طبعه.

