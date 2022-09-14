لين الصعيدي بإطلالة تثير الجدل.. ومتابعة "ترا انتي طفلة"

ما تزال الأذهان تستذكر نجوم "طيور الجنة" حينما كانوا في مرحلة طفولتهن، أولئك الأطفال ذوي الأصوات الرفيعة الصغيرة، غير مدركين أن الأعوام تمر عليهم كما باقي الأفراد، فمن كانت طفلة صغيرًة باتت شابةً جميلة.

لين الصعيدي بإطلالة أنيقة

وأثارت المطربة الأردنية الشابة لين الصعيدي موجة من الجدل في أحدث ظهور لها لإحدى الحفلات، حيث ارتدت فستان من قماش الساتان باللون النيلي، جاء بتصميم الأوف شولدر وبقصة ضيقة مبرزًا منحنيات جسدها، كما جاء بفتحة جانبية تصل لحد الركبة.







وأكملت الصعيدي، البالغة من العمر 18 عامًا، إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة مع إسدال خصلتين جانبيتين، وتزيَّنت بإكسسوارات مُلفتة مُرصعة، وحملت حقيبة يد مُرصعة بالكريستال، واعتمدت مكياجًا من درجات الترابي.

وفي وقت لاحق، نشرت فيديو لها تتمايل على أنغام أغنية Mood.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صور لين الصعيدي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورها ، وانقسموا بين معجب ومنتقد، فمنهم من يرى أن إطلالتها لا تناسب عمرها مستذكرين طفولتها، والبعض أشاد بجمالها وأناقتها.

وعلَّق إحدى المتابعات: "اللي يشوفك يقول عمرك في العشرين"، وأضاف آخر: "حلوة بس ترا انتي طفلة ابدا اللبس والحركات مو مناسبة لك بعدين وين راحت اناشيد طيور الجنة والالتزام".

ونصحتها إحداهن باعتماد البساطة، قائلة: "بحسك بتكبري بعمرك حلو بس مو لعمرك انتي بتجنني ببساطتك".

وأضافت أخرى ساخرة: "معقول كنت بظنك انك من نفس عمري من مواليد 2005 بس شكلك من مواليد 1995😂".

لين الصعيدي وقناة طيور الجنة

لين الصعيدي من مواليد عام 2005 وهي ابنة عمر الصعيدي وبدأت مشوارها في عالم الشهرة من خلال مشاركتها مع عائلة المقداد في غناء عدد من الأناشيد المخصصة للأطفال والتي عرضت على قناة طيور الجنة.

عمر الصعيدي والد لين

وعمر الصعيدي هو منشد أردني من أصل فلسطيني عاش فترة طويلة من طفولته في الكويت، في عام 1994 انضم الى فرقة طيور الجنة، وفي عام 2008 وبعد أن تحولت الفرقة إلى قناة تلفزيونية شغل عمر الصعيدي منصب مدير عام.

وفي عام 2013 انتقل عمر الصعيدي من قناة طيور الجنة الي قناة نون والمخصصة ايضًا للاطفال وقيل حينها أن مشاكل وقعت بينه وبين خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة