تسريحات شعر تزين إطلالتك في السهرات الخريفية على طريقة جيجي حديد

للخريف أجواءه الخاصة وأيضاً مناسباته الكثيرة قبل قدوم الشتاء، ولتزيني إطلالتك بلمسات ناعمة، إليك أجمل تسريحات عارضة الأزياء جيجي حديد التي تناسب سهراتك الخريفية.

جيجي حديد

دائماً ما تظهر عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصل الفلسطيني جيجي حديد Gigi Hadid والبالغة من العمر 27 عاماً، بـ تسريحات شعر متجددة ولافتة للانتباه وتحظى بالكثير من الاهتمام في أوساط محبيها والإعلام أيضاً، حيث تسعى بشكل متواصل إلى التنويع في تسريحاتها وإطلالاتها، ومن المعروف عن جيجي حسها الكلاسيكي في إختيار قصات وتسريحات الشعر، فمن النادر أن تخرج جيجي عن المظهر الطبيعي ولكن بالرغم من ذلك كثيراً ما نوعت بإطلالتها الفريدة والمميزة.

وتعتبر جيجي حديد أشهر العارضات وأكثرهن جمالاً تتألق بإطلالتها وعروضها الأزباء بأجمل الأزياء والماكياج وتسريحات الشعر،حيث تظهر دائماً قصات وتسريحات شعر مرتبة في مختلف المناسبات.

اسم جيجي حديد الحقيقي هو "جيلينا حديد"، وبدأت عرض الأزياء منذ أن كان عمرها 3 سنوات، تعاني من مرض مزمن يسمى هايشموتسو "التهاب الغدة الدرقية" والذي يسبب مشاكل صحية منها، تساقط الشعر، زيادة الوزن وألم العضلات والخفقان وضيق النفس، الشعور بالبرد، لكن العلاج الخاص بالمرض يسبب نقصًا حادًا في الوزن.

طريقة مكياج جيجي حديد

جيجي حديد تعتمد على المكياج البسيط جداً حتى أنه في إطلالاتها اليومية تستغني عن وضع المكياج بشكل كامل.

تقوم بتوزيع القليل من البلاشر على جفنيها بعد انتهاءها من مكياج عينيها بضربات خفيفة، وذلك لتمنح مكياج عينيها بريقاً خاطفاً.

تستخدم تقنية كونتور العينين، حيث تقوم باستخدام لون فاتح جداً على الجفن، ولون أغمق على طية الجفن المتحرك.

ترسم خط رفيع على الرموش من الكحل الأسود، بدلاً من وضع الآيلاينر.

علاقة ليوناردو دي كابريو وجيجي حديد

عادت إشاعة وجود علاقة حب بين النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء جيجي حديد، وكشفت صحيفة Page Six مؤخرًا أن علاقة النجم العالمي وعارضة الأزياء من أصول فلسطينية أصبحت أكثر جدية مؤخرًا.

اما مجلة بيبول العالمية فقد أكدت مؤخرًا العلاقة الغرامية بين الثنائي، فيما كشت ان جمهور عارضة الأزياء العالمية يشعرون بالقلق الشديد عليها من علاقتها مع دي كابريو، وخائفين من أن يحطم قلبها.

قصات وتسريحات شعر جيجي حديد استوحي منها إطلالتك

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