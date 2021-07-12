مآساي عاشها شقيق رامي صبري قبل وفاته.. أودعه والده في مصحة الإدمان واختطفه أصدقائه!

صدمت عائلة الفنان المصري رامي صبري بخبر وفاة نجلها كريم صبري عن عمر ناهز 34 عامًا بعد غرقه في بحيرة المريوطة أثناء هربه من مصحة الإدمان.

وأعلن رامي صبري الخبر عبر حسابه الخاص على "إنستغرام ونشر صورة لشقيقه مرفقةً بتعليق، جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له.

غرق شقيق رامي صبري في الترعة

كشفت التحريات أن كريم صبري توفي غرقًا في ترعة المريوطة بعد محاولته الهروب من خلال القفز من أعلى سور مصحة الإدمان التي كان يعالج بها، حيث توفي بعد 24 ساعة من إيداع والده إياه في المصحة.

ويُشار أن عائلته أجبرته على دخول المصحة، ونتيجة رفضه العلاج قرر الهروب وعدم منح نفسه فرصة للتشافي.

ووفقًا لشهود عيان وعاملون في المصحة، أفيد أن صبري رفض الخضوع للعلاج والتواجد في المصحة، وفجأة غافلهم وهرب بعد 24 ساعة من إيداعه بها، وأثناء محاولة إعادته لتلقي العلاج، قرر القفز بالترعة وفارق الحياة على الفور.

جنازة شقيق رامي صبري

نشر رامي صبري حسابه على موقع "إنستغرام" صورة لشقيقه أثناء أدائه مناسك العمرة، وكشف موعد الجنازة، وعلَّق: "ستقام صلاة الجنازة علي اخي و حبيبي كريم صبري ،بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، و الدفنة في مقابر ٦ اكتوبر -بطريق الواحات، وسعيكم مشكور جميعا وان لله وان اليه راجعون."

حادثة اختطاف شقيق رامي صبري

في حادثة مأساوية تعود لعام 2011، ادعى صبري أنه تعرَّض للاختطاف من قبل شخص يدعى "عمرو" تربطه به علاقة، حيث عمل على استدراجه لمشاهدة مباراة نهائي كأس مصر برفقته، لكنه وبمساعدة شخص آخر عمل على توثيقه وإجباره على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 20 ألف جنيه بدعوى وجود ديون مترتبة على المتوفى تبلغ قيمتها 18 ألف جنيه.

وأُشير أن صبري تحايل على المجرمين وطلب منهما ابتزاز شقيقه رامي وطلب فدية كبيرة على أن يتقاسمها ثلاثتهم، وبعد موافقة المتهمين وتحرير اتفاق كتابي بينهم، أطلقوا سراحه وانتظروا الوقت الذي يحصلان فيه على الفدية من النجم.

وأفاد رامي في ذلك الوقت تلقيه اتصالًا من مجهول يخبره عن احتجاز شقيقه وطلب فدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكشف التحريات التي أجرتها المباحق الجنائية أن المتهمين هما "عمرو.ف.ح"، يبلغ من العمر 21 عامًا وحاصل على دبلوم فني صناعي، ونجل خالته "محمد.إ،م"، يبلغ من العمر 20 عامًا وهو عاطل عن العمل.