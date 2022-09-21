ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل (طريق الموت) بعد مصرع جورج الراسي

أعلنت النجمة ماجدة الرومي عن تكفلها بتصليح الطريق الدولي بين لبنان وسوريا الذي لقي الفنان جورج الراسي مصرعه بسبب حادث سير عليه، جراء اصطدام سيارته بالفاصل الإسمنتي، عند نقطة المصنع الحدودية فى البقاع.

و أكد عوض الرومي مدير أعمال الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، أنها تكفلت بتأهيل هذا الطريق، حتى مداخل مدينة عنجر في منطقة البقاع شرقي لبنان، كما تبنت وضع إشارات تحذيرية وأضواء لتجنب الحوادث في المناطق الخطرة.

وتابع: (الأربعاء سيكون الطريق جاهز وآمن أمام الجميع بعد إعادة تأهيله، و وضع إنارة جديدة وإشارات على مسافة 200 متر لتحذير السائقين من الخطر، كما تم تثبيت عاكس الضوء واتخاذ كل الاحتياطات لتجنب حوادث السير).

بدورها، وجهت أسرة الراسي رسالة شكر للنجمة اللبنانية على إعادة تأهيل الطريق، وكتبت الفنانة نادين الراسي، شقيقة جورج، رسالة الشكر لماجدة الرومي عبر حساباتها الإلكترونية، قائلة: (أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني. بدمك يا أخي صار طريق الموت طريق عبور).