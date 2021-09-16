ماجدة الرومي تفتتح أولى ليالي مهرجان جرش

بدأت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي الإستعدادات اللازمة للمشاركة في المهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته لـ 35.

وأعلنت ماجدة الرومي عن حفلها في جرش بتدوينة عبر موقع (تويتر)، قائلة :(اشتقنا كتير يا حبايب ... وراح نتلاقى سوا).

و كانت اللجنة المنظمة لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن قد أعلنت أنه سينطلق في دورته الخامسة والثلاثين في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الحالي وسيستمر إلى الثاني من أكتوبر /تشرين الأول المقبل وفق ضوابط صحية بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث رفع المهرجان الشهير هذا العام شعار (جرش مزينة بالفرح),

ويشارك في النسخة الـ 35 من عمر المهرجان باقة كبيرة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم الى جانب المطربة ماجدة الرومي، كل من نجوى كرم، جورج وسوف، زين عوض، ديانا كرزون، نانسي بيترو، مي فاروق، وغيرهم.

