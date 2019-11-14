ماجدة الرومي توجه كلمات الشكر لحاكم دبي في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي (فيديو)

حلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ضيفة على الاحتفالية الختامية للدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، وأطربت مسامع الجمهور ومحبيها في كل مكان بعمل فني حصري بعنوان "الأرض ستبقى عربية"، واستغلت فرصة تواجدها على المسرح لتوجه الشكر لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأبدت الرومي إعجابها بحاكم دبي محمد بن راشد، وأشادت بجهوده ورعايته للثقافة العربية واصفة إياه بالقلب الذي يحتضن أبناء الدول العربية، وعلقت قائلة: " باسم اخواتنا وأهالينا القادمين من لبنان والعالم العربي ليتعايشوا معكم كأنهم في بيوتهم، بشكركن باسم الفنون الجميلة، باسم الأمن والأمان، باسم دبي عاصمة المستقبل".

وشارك في تحدي القراءة العربي أكثر من 13 مليونًا طالبًا وطالبة من مختلف الدول والمدارس، ووصل للنهائيات 5 أشخاص فقط استطاعت من بينهم فتاة سودانية تدعى هديل أنور الحصول على المركز الأول والفوز بجائزة قيمتها 500 ألف درهم إماراتي.

وتحدي القراءة العربي، هو حدث سنوي يتم فيه اختيار من نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتابًا، وتقدر قيمة الجوائز الخاصة بهذه المسابقة ما يعادل 3 ملايين دولار أميركي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: