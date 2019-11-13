حبيب غلوم يكشف موعد ولادة زوجته هيفاء حسين والاسم الذي اختاره للطفل (فيديو)

ردًا على الكثير من الأسئلة التي طرحها الجمهور مؤخرًا، أطل الفنان حبيب غلوم من خلال كاميرات برنامج "إنسايدر بالعربي"، وتحدث عن الموعد المقرر لولادة زوجته الفنانة هيفاء حسين، كاشفًا أنه من المتوقع أن تكون الولادة مع بداية شهر ديسمبر وتزامنًا مع اليوم الوطني الإماراتي.

وقال غلوم خلال لقائه مع "إنسايدر بالعربي": إن شاء الله أتوقع أن يكون موعد الولادة في بداية ديسمبر وتحديدا يوم 2 ديسمبر.. في اليوم الوطني الإماراتي، وهذا هو الموعد المرتقب".

وعن جنس المولود واسمه الذي ينوي إطلاقه عليه قال غلوم: "لا اعرف اذا ما كانت زوجتي هيفاء حامل في توأم أم في أربعة، والدتي بدأت تصدق أنني سوف ارزق بـ4 وبدت تفكر بأسماءهم"، وتابع: "لو في إمكاني سوف أجعل اسم المولود الشارقة".

وكانت الفنانة هيفاء حسين قد كشفت عن الحمل بشكل مفاجئ للجمهور، حيث أنها لم تعلن عن ذلك إلّا بعد أن وصلت للشهور الأخيرة من الحمل، وذلك من خلال صورة برفقة زوجها حبيب غلوم عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت وقتها: "انا بانتظارك يا فرحتي وفرحة من حولي".

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