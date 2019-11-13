رقصة رومانسية تجمع تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم المصري "تامر حسني" برفقة زوجته المغربية "بسمة بوسيل".

الفيديو أظهر تامر وهو يرقص على أنغام أغنيته "يا بنت الإيه" برفقة بسمة، وعلق الجمهور بطريقة إيجابية على رومانسية الثنائي وجمالهما.

يذكر أن حسني متزوج من بسمة منذ حوالي الـ 7 سنين، وأثمر هذا الزواج عن 3 أطفال "تاليا، أماليا، وادام".

من ناحية أخرى، يستعد الفنان المصري لطرح فيلمه القادم "الفلوس" الذي يشاركه البطولة فيه "زينة رضا، خالد الصاوي" ونخبة من النجوم، إضافة إلى ضيوف الشرف من بينهم "مي عز الدين واحمد السقا" أما الإخراج فهو من نصيب المخرج اللبناني "سعيد الماروق".

يذكر أن الفيلم واجه سلسلة تأجيلات، كما تم تغير الاسم أكثر من مرة ليستقر في الأخير على الفلوس.

كما يستعد تامر حسني لإحياء حفل في الجامعة الأمريكية القاهرة في تاريخ 22 من الشهر الجاري، وكان قد شارك الخبر مع معجبينه المتحمسين من أجل لقائه واعلن عن توفر تذاكر الحفل.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: