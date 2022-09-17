ماجد المهندس يحيي حفلا في السعودية في هذا الموعد

يحيي المطرب ماجد المهندس أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، يوم الخميس 22 سبتمبر/1ايلول الجاري، ذلك في القصيم بالمملكة العربية السعودية، ويقدم خلالها باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب من أجل هذه المناسبة.

وطرح النجم ماجد المهندس، أحدث أغنياته التي تحمل اسم (لندن)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

و كان قد طرح قبلها فيديو كليب أغنية (يا كريم بالجفا)، من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق.