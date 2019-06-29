ماجد المهندس يطرح جديده (أوقع لك عقد) على (يوتيوب)

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل اسم (أوقع لك عقد) عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب)، وهي من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم، توزيع أحمد المهندس، مكس وماستر جاسم محمد.

ويستعد المهندس للإطلالة على جمهوره المغربي فى حفل افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان إفران الموسيقى الدولي، المقرر انطلاقه رسميًا الأحد 20 يوليو/تموز المقبل، ويستمر على مدار 8 أيام متتالية. وينضم بهذه الإطلالة لنخبة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين هذا العام، منهم المغربية دنيا بطمة والمصري حمزة نمرة والمغربي حاتم عمور والمغربي زهير بهاوي.