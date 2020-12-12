مادلين طبر و تصريحات مثيرة حول خلاف عمرو دياب و دينا الشربيني

حركت الفنانة اللبنانية مادلين طبر قصة إرتباط المطرب المصري عمرو دياب، بمواطنته الفنانة دينا الشربيني خلال مقابلة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، حيث دعت طبر، دياب للتضحية من أجل عشيقته التي تلاحقها الشائعات.

وقالت طبر : (إن دينا الشربيني تستحق أن يضحي عمرو قليلاً من أجلها،أنا أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضافت: (نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو ايضاً،و أعتقد انهما سيجدان حلاً وسط بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به).

وتستمر الشائعات تلاحق الثنائي اللذان فضلا الإرتباط غير الرسمي، بوقوع خلافات بينهما، أدت إلى انفصالهما، وكان من المتداول مؤخراً أن الشربيني تركت بيت الزوجية، وأنها حامل من الهضبة، هذه الشائعات جميعها لم تُنفى من عمرو دياب او من الشربيني.

